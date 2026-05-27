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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim
Rhein-Neckar-Kreis: Achtung Gefahr - Schweinebucht am Weinheimer Waidsee aufgrund Feststellung von Prozessionsspinner (Raupen) gesperrt!!!!!

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Passant verständigte am Mittag des 27.05.2026 Polizeibeamte des Polizeirevier Weinheim, da er am Weinheimer Waidsee, dortige Halbinsel (sogenannte Schweinebucht) Raupennetze des für Mensch und Tier gefährlichen "Prozessionsspinnern" feststellte.

Der Gemeindevollzugsdienst der Stadt Weinheim wurde hierüber in Kenntnis gesetzt, wonach die Örtlichkeit durch einen Fachmann überprüft wurde. Hierbei bestätigte sich der Verdacht des Passanten.

Die Prozessionsspinner sind eine Unterfamilie der Zahnspinner und für ihr geselliges Verhalten, aber vor allem für ihre gefährlichen "Brennhaare" bekannt. Die feinen Haare des Prozessionsspinners enthalten das Nesselgift Thaumetopoein, welches akute Gesundheitsschädigungen bei Menschen und Tieren auslösen kann.

Bei Kontakt können die Brennhaare heftigem Juckreiz, Hautausschlag, Bindehautentzündungen, Schwellungen, Reizungen der Atemwege und in schweren Fällen allergische Schocks (Anaphylaxie) auslösen.

Die Schweinebucht des Waidsee wurde unverzüglich durch Mitarbeiter der Gemeindevollzugsdienst, deutlich sichtbar mittels Absperrband, gekennzeichnet und für die Bevölkerung gesperrt. Das Betreten des gesperrten Bereichs ist verboten.

Am Morgen des 28.05.2026 wird die betroffene Örtlichkeit durch einen Grünflächenbeauftragten der Stadt Weinheim erneut in Augenschein genommen und geeignete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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