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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Frau durch Linienbus leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen kam es im Boxbergring an der Haltestelle "Boxbergring" gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Linienbus, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Ein 46-jähriger Mann fuhr mit dem Linienbus 29 auf dem Boxbergring. An der Haltestelle Boxbergring hielt er an, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Hier stieg eine 85-jährige Dame aus der vorderen Tür des Busses aus und blieb auf Höhe deren auf dem dortigen Gehweg stehen. Der Busfahrer schloss die Türen, um seine Fahrt fortzusetzen. Hierbei achtete er auf den nachfolgenden Verkehr und sah nicht, dass im selben Moment die Senioren auf die Straße traten, um diese zu überqueren. Der Mann fuhr mit Schrittgeschwindigkeit los und touchierte hierbei die Dame, sodass diese zu Fall kam. Durch den Sturz zog sich die 85-Jährige Schürfwunden zu, welche durch einen alarmierten Rettungswagen versorgt wurden. Danach konnte sie ihren Nachhauseweg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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