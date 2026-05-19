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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Suhl verletzt - Besondere Vorsicht beim Abbiegen!

Suhl (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Linsenhofer Straße in Suhl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem ein Kradfahrer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW die Linsenhofer Straße in Richtung Albrechts. Zeitgleich wollte ein entgegenkommender 60-jähriger Opel-Fahrer auf Höhe eines Einkaufsmarktes nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer offenbar das entgegenkommende Motorrad. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich Verletzungen am Arm zuzog. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Suhl gebracht. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Polizei Suhl weist in diesem Zusammenhang auf die besonderen Gefahren beim Abbiegen hin. Gerade Motorradfahrer werden aufgrund ihrer schmalen Silhouette und Geschwindigkeit im Straßenverkehr häufig zu spät wahrgenommen oder falsch eingeschätzt. Besonders in den Frühjahrs- und Sommermonaten steigt das Unfallrisiko deutlich an, da wieder mehr Zweiräder unterwegs sind.

Es wird daher empfohlen:

* Vor dem Abbiegen den Gegenverkehr besonders aufmerksam zu beobachten, * den Schulterblick konsequent durchzuführen, * Geschwindigkeit und Entfernung von Motorrädern nicht zu unterschätzen, * sowie Kreuzungs- und Einmündungsbereiche mit erhöhter Aufmerksamkeit zu passieren.

Motorradfahrer sollten gleichzeitig stets defensiv fahren und auf mögliche Fehler anderer Verkehrsteilnehmer vorbereitet sein!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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