Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Restaurantgast kann Rechnung nicht bezahlen

Suhl (ots)

Ein 28-jähriger Mann sorgte am Sonntagabend in einem Restaurant in Suhl für einen Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen bestellte der Mann Speisen sowie alkoholische Getränke, obwohl er nicht über die erforderlichen Zahlungsmittel verfügte.

Nach dem Verzehr konnte er die Rechnung in Höhe von knapp 40 Euro nicht begleichen und verweigerte gegenüber den eingesetzten Beamten weitere Angaben. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

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