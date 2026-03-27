Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260327-1-pdnms Mehrere Diebstähle aus Schuppen in Schülldorf und Haßmoor, Zeugen gesucht

Haßmoor / Schülldorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Zwischen dem 21.03.2026 und dem 25.03.2026 kam es in den Gemeinden Schülldorf und Haßmoor zu mehren Diebstählen aus zum Teil verschlossenen Schuppen, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Zwischen dem 21.03.2026, 15.00 Uhr und dem 25.03.2026, 12.00 Uhr kam es zu zwei Schuppeneinbrüchen in der Hauptstraße in Schülldorf. In beiden Fällen haben unbekannte Täter die Schuppen aufgebrochen und aus den beiden Schuppen jeweils ein Motorrad der Marke Betamotor in schwarz gestohlen.

Zwischen dem 23.03.2026, 18.00 Uhr und dem 24.03.2026, 13.00 Uhr kam es in der Gemeinde Haßmoor in der Hauptstraße zu gleich drei Einbrüchen in Schuppen.

In zwei der Schuppen wurde jeweils ein Aufsitzrasenmäher gestohlen, weiter wurde einem einem der beiden Schuppen auch noch diverses Akku Gartengerät gestohlen. Aus einem dritten Schuppen in der Hauptstraße stahlen der oder die Täter ein E-bike der Marke Velo in grün.

Der Schaden in allen geschilderten Fällen liegt jeweils zwischen 2000 - 5000 Euro.

Die Polizei fragt jetzt, wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen können? Wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Hausbesitzer, die auf ihren Grundstücken Kameras verbaut haben werden gebeten, diese zu sichten und bei verdächtigen Beobachtungen dieses der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Osterrönfeld unter der Rufnummer 04331-208180.

Gruß

Sönke Petersen

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