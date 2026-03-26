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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260326-4-pdnms Verkehrsunfall auf der A7 Höhe Neumünster, Vollsperrung A7

Neumünster / A7 (ots)

Am 26.03.2026 gegen 08.25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 7, Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Neumünster Nord und Bordesholm, derzeit besteht dort Höhe der Unfallstelle eine Vollsperrung Richtung Norden. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte auf dem mittleren Fahrstreifen ein VW Bus mit einem LKW aus bislang unbekannter Ursache. Der VW Bus kam nach der Kollision nach links ab und fuhr in die Leitplanke, danach kippte der VW Bus um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer, der sich alleine in seinem Fahrzeug befand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt, derzeit ist in Höhe der Unfallstelle die A7 voll gesperrt, es kann zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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