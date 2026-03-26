Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260326-3-pdnms Vorstellung des Verkehrssicherheitsberichtes 2025 für die Stadt Neumünster und den Kreis Rendsburg-Eckernförde

Neumünster / RD-Eck (ots)

Die Polizeidirektion Neumünster veröffentlicht heute den Verkehrssicherheitsbericht für das Jahr 2025. In dem diesjährigen Verkehrssicherheitsbericht der Polizeidirektion Neumünster finden Sie die Zahlen zum Thema Verkehrsunfälle auf den Straßen von Neumünster und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde aus dem Jahr 2025. Zudem werden Zahlen aus der Verkehrsüberwachung dargelegt und Zielsetzungen für 2026 genannt. Der vollständige Bericht ist dieser Medieninformation der Link zu dem im Internet abgelegten Verkehrssicherheitsbericht 2025 zu entnehmen. Der vollständige, download-fähige Bericht ist unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/ DasSindWir/PDen/Neumuenster/pdNeumuenster_index abrufbar.

Gruß

Sönke Petersen

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