Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260326-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Brügge gesucht

Brügge ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Bereits am 19.03.2026 kam es gegen 12.40 Uhr in der Mühlenstraße in Brügge zu einer Verkehrsunfallflucht, eine Schülerin einer dritten Klasse der Grundschule wurde hierbei schwer verletzt. Die Grundschülerin war zu Fuß in der Mühlenstraße unterwegs und wollte die Straße queren, hierbei wurde sie von einem weißen Transporter touchiert und stürzte zu Boden. Das Mädchen musste im Anschluss stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Transporterfahrer, ersten Zeugenangaben nach handelt es sich um einen Mann mit einem auffälligen Schlangentattoo auf dem Arm, flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Der Transporter, ähnlich einem VW T4 oder T5, hatte eine rote Haube und eine grüne Heckklappe. Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann weitere Angaben zu dem auffälligen Transporter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100.

Gruß

Sönke Petersen

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