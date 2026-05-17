Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Schmalkalden (ots)

In der Nacht vom 16.05.2026 auf den 17.05.2026 meldete ein 68-jähriger Zeuge eine Sachbeschädigung in der Kasseler Straße in Schmalkalden. Dort haben bisher unbekannte Täter eine Scheibe des Sicherheitsglases an der dortigen Bushaltestelle komplett zerstört. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde durch die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eingeleitet. Wer Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten sich unter Nennung des Aktenzeichens 0121066/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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