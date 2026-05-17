LPI-SHL: Betrunken am Steuer
Bad Salzungen (ots)
Am frühen Sonntagmorgen wurde 39-Jähriger Renaultfahrer in Bad Salzungen kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrzeugführer mit 1,14 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
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