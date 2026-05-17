LPI-SHL: Betrunken am Steuer

Masserberg (ots) - Am 16.05.2026 gegen 21:00 Uhr kamen Rettungsdienst und Polizei in Masserberg zum Einsatz. Dort sollte ein E-Bike Fahrer gestürzt sein. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 51-jährigen Fahrer einen Wert von 1,9 Promille. Zur Versorgung der leichten Verletzungen wurde die Person ins Klinikum verbracht. Zudem muss sich der Fahrer nun in einem Strafverfahren, wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. ...

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