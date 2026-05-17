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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken am Steuer

Bad Salzungen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde 39-Jähriger Renaultfahrer in Bad Salzungen kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrzeugführer mit 1,14 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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