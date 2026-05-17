LPI-SHL: Versuchter Wohnungseinbruch
Suhl (ots)
In der Nacht vom Donnerstag, den 14.05.2026 zum Freitag, den 15.05.2026, versuchte ein unbekannter Täter,gewaltsam in eine Wohnung in der Würzburger Straße in Suhl einzudringen. Dies gelang dem Täter jedoch nicht. An der angegriffenen Wohnungseingangstür entstand Sachschaden.
Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum o.g. Einbruchsversuch machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0120203/2026, beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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