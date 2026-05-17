Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl einer Geldbörse

Suhl (ots)

Am Freitag den 15.05.2026 gegen 10:30 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter einer Geschädigten in der ALDI-Filiale in der Würzburger Straße in Suhl, deren Geldbörse mit persönlichen Dokumenten sowie Bargeld.

Zeugen, welche diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0120049/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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