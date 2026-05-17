LPI-SHL: Diebstahl einer Geldbörse
Suhl (ots)
Am Freitag den 15.05.2026 gegen 10:30 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter einer Geschädigten in der ALDI-Filiale in der Würzburger Straße in Suhl, deren Geldbörse mit persönlichen Dokumenten sowie Bargeld.
Zeugen, welche diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0120049/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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