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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bedrohungslage in Gemeinschaftsunterkunft

Hildburghausen (ots)

Am 15.06.2026 gegen 17:45 Uhr kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hildburghausen zu einem polizeilichen Einsatz. Ein 21-jähriger Mann beging zunächst Sachbeschädigungen an mehreren Fenstern der Unterkunft. Anschließend zog sich die psychisch auffällige Person mit einem Messer in ein Zimmer zurück und verbarrikadierte sich. Der Mann hat Suizidgedanken geäußert und angekündigt, sich bei Annäherung der Polizei selbst zu verletzen. Durch Spezialkräfte der Thüringer Polizei und der Verhandlungsgruppe konnte die Person zur Aufgabe seines Vorhabens bewegt werden. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Im unmittelbaren Umfeld des Einsatzortes kam es für die Dauer des Polizeieinsatzes zu kurzfristigen Sperrungen im Bereich der Coburger Straße und Dammstraße. Zudem wurden ca 50 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für die Dauer des polizeilichen Einsatzes evakuiert und durch die Feuerwehr Hildburghausen betreut.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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