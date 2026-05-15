Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung auf Weinkellerfest - drei Verletzte

Brünn (ots)

Am 14.05.2026 gegen 17:45 Uhr kam es auf dem Weinkellerfest in Brünn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Mann eine Streitigkeit schlichten und wurde daraufhin von mehreren Tatverdächtigen gemeinschaftlich angegriffen. Zwei weitere Personen, die dem Geschädigten zu Hilfe kommen wollten, wurden ebenfalls körperlich attackiert und verletzt. Drei Personen erlitten Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

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