PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannter Täter nach Vandalismus gesucht

Schmalkalden (ots)

Ein bisher unbekannter Täter betrat am 14.05.2026 kurz nach 12:00 Uhr ein Parkhaus in der Kothersgasse in Schmalkalden. Anschließend trat er insgesamt drei Feuerlöschkästen kaputt und entnahm die darin befindlichen Feuerlöscher. Diese entleerte der unbekannte Täter dann in dem Gebäude. Es entsteht ein Schaden von ca. 200 Euro. Die abgeparkten Fahrzeuge sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Wer Hinweise zu dem bisher unbekannten Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, unter Verwendung des Aktenzeichens ST/0119314/2026, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 06:49

    LPI-SHL: Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen am Männertag

    Suhl/ OT Gehlberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es im Bereich eines Waldweges bei Gehlberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Im Verlauf des Streits schlug ein 18-Jähriger einem Jugendlichen mit der Faust gegen das Ohr. Der Geschädigte klagte über Schmerzen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Zudem wurde einem ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 06:35

    LPI-SHL: Unbekannte beschädigen abgestelltes Fahrzeug

    Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagnachmittag ein seit längerer Zeit abgestelltes Fahrzeug oberhalb der Straße "An der Hasel" in Suhl. Die Täter schlugen unter anderem eine Seitenscheibe ein, beschädigten die Motorhaube und brachen beide Außenspiegel ab, welche anschließend entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen beschrieben drei dunkel ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 06:33

    LPI-SHL: Jugendliche beschädigen Werbeschild eines Einkaufsmarktes

    Suhl (ots) - Am Donnerstagnachmittag beschädigten fünf bislang unbekannte Jugendliche ein Werbeschild eines Einkaufsmarktes in der Hufelandstraße in Suhl. Die Gruppe verbog gemeinschaftlich das Schild, wodurch ein Sachschaden von etwa 150 Euro entstand. Anschließend entfernten sich die Personen in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren