Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannter Täter nach Vandalismus gesucht

Schmalkalden (ots)

Ein bisher unbekannter Täter betrat am 14.05.2026 kurz nach 12:00 Uhr ein Parkhaus in der Kothersgasse in Schmalkalden. Anschließend trat er insgesamt drei Feuerlöschkästen kaputt und entnahm die darin befindlichen Feuerlöscher. Diese entleerte der unbekannte Täter dann in dem Gebäude. Es entsteht ein Schaden von ca. 200 Euro. Die abgeparkten Fahrzeuge sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Wer Hinweise zu dem bisher unbekannten Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, unter Verwendung des Aktenzeichens ST/0119314/2026, zu melden.

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