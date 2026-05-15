LPI-SHL: Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen am Männertag

Hümpfershausen (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 41jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw eine landwirtschaftliche Verbindungsstraße zwischen Schwarzbach und Eckardts. Auf diesem Weg lies sie sich kurz von ihrem Mobiltelefon derart ablenken, dass sie gegen einen Baum am seitlichen Straßenrand prallte. Bei diesem Aufprall verletzte sie sich leicht, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste ...

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