LPI-SHL: Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen am Männertag
Suhl/ OT Gehlberg (ots)
Am Donnerstagnachmittag kam es im Bereich eines Waldweges bei Gehlberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Im Verlauf des Streits schlug ein 18-Jähriger einem Jugendlichen mit der Faust gegen das Ohr. Der Geschädigte klagte über Schmerzen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Zudem wurde einem weiteren Jugendlichen eine Regenjacke entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Diebstahls aufgenommen.
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