LPI-SHL: abgelenkt gegen einen Baum

Brotterode (ots) - Am Freitagmittag wählte ein polizeilich bestens bekannter Einwohner von Brotterode zwischen 11:40 und 13:15 Uhr etwa 25 mal den polizeilichen Notruf, ohne in einer tatsächlichen Notsituation gewesen zu sein. 2 Mal mussten ihn Kollegen der Polizeiinspektion Schmalkalden -Meiningen aufsuchen. Beim 1. Besuch konnte sich der 71jährige Anrufer vermutlich auf Grund seiner starken Alkohlisierung gar nicht mehr daran erinnern, den Notruf gewählt zu haben. Bei ...

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