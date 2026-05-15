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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendliche beschädigen Werbeschild eines Einkaufsmarktes

Suhl (ots)

Am Donnerstagnachmittag beschädigten fünf bislang unbekannte Jugendliche ein Werbeschild eines Einkaufsmarktes in der Hufelandstraße in Suhl. Die Gruppe verbog gemeinschaftlich das Schild, wodurch ein Sachschaden von etwa 150 Euro entstand. Anschließend entfernten sich die Personen in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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