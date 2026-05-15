LPI-SHL: Jugendliche beschädigen Werbeschild eines Einkaufsmarktes
Suhl (ots)
Am Donnerstagnachmittag beschädigten fünf bislang unbekannte Jugendliche ein Werbeschild eines Einkaufsmarktes in der Hufelandstraße in Suhl. Die Gruppe verbog gemeinschaftlich das Schild, wodurch ein Sachschaden von etwa 150 Euro entstand. Anschließend entfernten sich die Personen in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
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