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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte beschädigen abgestelltes Fahrzeug

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagnachmittag ein seit längerer Zeit abgestelltes Fahrzeug oberhalb der Straße "An der Hasel" in Suhl. Die Täter schlugen unter anderem eine Seitenscheibe ein, beschädigten die Motorhaube und brachen beide Außenspiegel ab, welche anschließend entwendet wurden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen beschrieben drei dunkel gekleidete männliche Personen im Alter von etwa 17 bis 18 Jahren, die nach der Tat flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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