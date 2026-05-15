LPI-SHL: Jugendlicher beraubt
Hildburghausen (ots)
Am 14.05.2026 gegen 21:00 Uhr wurde ein Jugendlicher in Hildburghausen von zwei Personen aus einer Gruppe heraus zur Herausgabe seiner Jacke und Schuhe aufgefordert. Aus Angst kam der Geschädigte der Aufforderung nach. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnten die entwendeten Gegenstände aufgefunden und dem Geschädigten wieder übergeben werden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.
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