Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kollidiert mit Baum - Fahrer leichtverletzt

Isserheiligen (ots)

Auf der Kreisstraße 551, zwischen Isserheiligen und Neunheilingen, kam am Montag gegen 18 Uhr der 61-jährige Fahrer eines Peugeot aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer konnte das Wrack mit leichten Verletzungen eigenständig verlassen. Er kam für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Klinikum. An der Unfallstelle kamen zudem Kameraden der örtlichen Feuerwehr zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Bis etwa 19.30 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen durch Absperrmaßnahmen.

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