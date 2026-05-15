LPI-SHL: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt
Bad Salzungen (ots)
Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagabend einen Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen, welcher zuvor Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest mit dem Fahrer durchgeführt, welcher einen Wert von 2,16 Promille ergab. Der Mann wurde in der Folge zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
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