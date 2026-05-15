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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung eskaliert

Schmeheim (ots)

Am 14.05.2026 gegen 18:45 Uhr kam es in Schmeheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach einer verbalen Streitigkeit wurde ein 28-jähriger Mann von zwei bislang unbekannten Personen mehrfach ins Gesicht geschlagen und zudem durch Pfefferspray verletzt. Der Geschädigte wurde medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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