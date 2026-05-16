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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradunfall mit verletzter Person

Masserberg (ots)

Auf der L 1138 von Katzhütte kommend, in Richtung "Schwalbenhaupt" war ein 20-jähriger Motorradfahrer unterwegs. In einer Linkskurve verlor er am Freitag gegen 17:15 Uhr die Kontrolle über seine Maschine, kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte. Rettungsdienst und Notarzt waren mit dem Hubschrauber vor Ort, der verletzte Fahrer wurde in eine Krankenhaus geflogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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