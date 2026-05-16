LPI-SHL: Motorradunfall mit verletzter Person
Masserberg (ots)
Auf der L 1138 von Katzhütte kommend, in Richtung "Schwalbenhaupt" war ein 20-jähriger Motorradfahrer unterwegs. In einer Linkskurve verlor er am Freitag gegen 17:15 Uhr die Kontrolle über seine Maschine, kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte. Rettungsdienst und Notarzt waren mit dem Hubschrauber vor Ort, der verletzte Fahrer wurde in eine Krankenhaus geflogen.
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