Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mutige Mitarbeiterinnen helfen den Ladendieb zu fassen

Wasungen (ots)

Am 15.05.2026 gegen 11:30 Uhr betrat ein 27-jähriger Ladendieb den Netto-Markt in Wasungen. Er steckte sich Lebensmittel im Wert von 25,80 Euro ein und verließ den Markt, ohne zu bezahlen. Die dortigen Mitarbeiterinnen bemerkten dies jedoch, riefen die Polizei und verfolgten den flüchtigen Dieb. Wenig später trafen Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen vor Ort ein und stellten den Dieb mit dem Beutegut fest. Der Langfinger bekam ein Hausverbot für den Markt ausgesprochen und es erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl.

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