Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Verkehrssünder

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Gleich dreimal konnten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen am 15.05.2026 Verkehrsteilnehmer im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen feststellen, welche berauscht unterwegs waren.

Gegen 09:28 Uhr konnte in Mittelstille ein 35-jähriger E-Scooter-Fahrer unter der Einwirkung von Cannabis festgestellt werden.

Um 11:30 Uhr war es dann in Breitungen/Werra ein 24-jähriger VW-Fahrer, der ebenfalls einen positiven Drogenvortest auf Cannabis vorwies.

Beide mussten einen Blutprobe im Klinikum Schmalkalden abgeben.

Und um 15:32 Uhr wurde dann ein 42-jähriger Ford-Fahrerin in Schmalkalden kontrolliert. Dieser hatte einen Atemalkoholvorwert von 0,56 Promille und musste hierzu noch einen gerichtsverwertbaren Test auf der Polizeistation Schmalkalden abgeben.

Gegen alle drei wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell