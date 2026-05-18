Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Glasscherben auf Fahrbahn verteilt - Polizei ermittelt

Suhl (ots)

Unbekannte verteilten im Zeitraum von Samstag, 16.05.2026, bis Sonntag, 17.05.2026, zahlreiche Glasscherben auf der gesamten Fahrbahnbreite der Bocksbergstraße in Suhl, unmittelbar vor einer Kurve. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um Scherben einer Eingangsschiebetür.

Durch die Hindernisse bestand eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall oder weiteren Sachschaden. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Für sachdienliche Hinweise werden Zeugen gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Nummer: 03681 369 225 zu melden.

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