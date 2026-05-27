Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl an Baustelle mit hohem Folgeschaden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Rahmen von Sanierungsarbeiten an der Wasserleitung im Straßenabschnitt der Hauptstraße wurde im Zeitraum von Freitag bis Dienstag eine Notwasserleitung von ca. 250 Metern entlang des Baustellenabschnitts gelegt. Als die verlegte Notwasserleitung am Dienstag in Betrieb genommen werden sollte, stellten Mitarbeiter das Fehlen mehrerer Verbindungsstücke der Leitung fest, weshalb eine Inbetriebnahme somit nicht mehr möglich war. Da die vorbereitete Wasserleitung durch das Entwenden der Teilstücke unbrauchbar wurde, musste die gesamte Leitung erneut werden. Der hieraus resultierende Folgeschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:10 Uhr wurde eine Zeugin auf drei männliche Jugendliche aufmerksam, die sich im Baustellenbereich aufhielten und sich lautstark unterhielten. Als die Frau die drei Unbekannten auf ihr Verhalten aufmerksam machte, entfernten sich die jungen Männer. Kurz darauf vernahm die Zeugin deutliches Wasserrauschen. Ob die Jugendlichen im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

Ca. 14-16 Jahre alt. Einer hatte blondes Haar, ein weiterer schwarzes/dunkles Haar, die dritte Person war mit einem Kapuzenpullover bekleidet. Weiterhin trugen alle eine blaue Jeans.

Das Haus des Jugendrechts Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Tel.: 0621 / 174-4444 zu melden

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