POL-MA: Mannheim: Leicht verletzter Autofahrer bei Unfall
Mannheim (ots)
Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr verletzte sich ein 76-jähriger Autofahrer bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Langstraße/Zehntstraße leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden.
Der 76-jährige Fahrer eines Fords war auf der Langstraße in Richtung Alter Messplatz unterwegs, als ein 79-jähriger Fahrer eines VW von der Zehntstraße nach links in die Langstraße abbog. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 76-Jährigen, wonach es zum Zusammenstoß kam. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Ford-Fahrer in ein Krankenhaus.
Es entstand ein Sachschaden von fast 10.000 Euro.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
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