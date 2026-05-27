PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Leicht verletzter Autofahrer bei Unfall

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr verletzte sich ein 76-jähriger Autofahrer bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Langstraße/Zehntstraße leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der 76-jährige Fahrer eines Fords war auf der Langstraße in Richtung Alter Messplatz unterwegs, als ein 79-jähriger Fahrer eines VW von der Zehntstraße nach links in die Langstraße abbog. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 76-Jährigen, wonach es zum Zusammenstoß kam. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Ford-Fahrer in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von fast 10.000 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren