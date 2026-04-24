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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Verborgenes Glutnest wieder aufgeflammt

Aurich-Brockzetel (ots)

Gut zehn Quadratmeter Ackerfläche gerieten am Donnerstagabend auf einem Grundstück an der Brockzeteler Straße in Brand. Die Flammen loderten beim Abtragen eines vermeintlich längst erloschenen Osterfeuers plötzlich wieder auf. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Brockzetel wenige Minuten später hatten die Anwohner bereits Löschmaßnahmen mit einem Radlader und Sand eingeleitet, wodurch die weitere Ausbreitung unterbunden und der Brand schließlich bekämpft werden konnten. Die Feuerwehrkräfte kontrollierten den Erfolg der Maßnahmen noch einmal umfassend und beendeten den Einsatz nach gut 20 Minuten. Ebenfalls ist die Polizei mit vor Ort gewesen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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