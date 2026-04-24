Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Notfallverdacht nicht bestätigt

Aurich-Middels (ots)

Aufgrund eines aktivierten Hausnotrufsystems sind der Rettungsdienst und die Feuerwehr Middels am Donnerstagnachmittag in den Alten Heerweg alarmiert worden. Seitens der aufgeschalteten Telefonzentrale konnte kein Sprechkontakt hergestellt werden, weshalb eine tatsächliche Notsituation nicht ausgeschlossen werden konnte. Die kurze Zeit später eintreffenden Rettungskräfte stellten jedoch schnell fest, dass es sich um eine fehlerhafte Auslösung handelte und niemand zu Schaden gekommen war. Sanitäter und Feuerwehrleute rückten folglich schon nach wenigen Minuten wieder ab.

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