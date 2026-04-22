Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brennender Stamm auf Schulgelände

Aurich-Extum (ots)

Am Rande des Geländes der Förderschule in Extum brannte in den Mittwochmittagsstunden ein Baum. Schülern war das Feuer inmitten einer Böschung aufgefallen. Sie verständigten ihre Lehrkräfte, die umgehend reagierten und die Brandstelle mit Wassereimern benässten. Ebenso setzten sie eine Notrufmeldung ab. Angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr Haxtum kontrollierten den Stamm mit einer Wärmebildkamera und konnten den Löscherfolg damit bestätigen. Im Anschluss übergaben die Feuerwehrleute die Einsatzstelle an die Polizei.

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