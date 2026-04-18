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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brand gerade rechtzeitig entdeckt

FW-AUR: Brand gerade rechtzeitig entdeckt
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Aurich-Wiesens (ots)

Durch einen aufmerksamen Vorbeifahrenden wurde am Freitagabend Flammenschein in der Nähe eines Wohnwagens festgestellt, der auf einem Grundstück im Spetzweg abgestellt war. Neben dem Absetzen einer Notrufmeldung ergriff der Passant umgehend erste Löschmaßnahmen, mit denen der Kleinbrand erfolgreich eingedämmt werden konnte. Die Feuerwehr Wiesens rückte in der Folge zur Brandnachschau an. Hierbei sind der noch von einer leichten Rauchentwicklung umgebene leerstehende Wohnwagen sowie der angrenzende Nahbereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert worden, wobei jedoch keine weitere Hitzeentwicklung festgestellt werden konnte. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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