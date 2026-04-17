Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Vermutetes Feuer nicht auffindbar

Aurich (ots)

Unklarer Brandgeruch rief die Feuerwehr Aurich in den späten Donnerstagabendstunden auf den Plan. Anwohner hatten eine verdächtige Ausdünstung im Bereich der Kirchdorfer Straße wahrgenommen, welche die kurze Zeit später anrückenden Einsatzkräfte ebenfalls feststellen konnten. In der Folge suchten sie den Nahbereich umfangreich ab, fanden jedoch auch nach einer guten Viertelstunde keine Brandstelle oder anderweitige Ursache auf. Da sonst ebenfalls niemand auf sich aufmerksam machte, wurde der Einsatz ergebnislos beendet.

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