Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuerwehren und THW gemeinsam bei Übung gefordert

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Aurich-Walle (ots)

Ein ausgedehntes Feuer in einem Werkstattbetrieb mit angrenzendem Reifenlager, bei dem mehrere Personen als vermisst galten: Diese angenommene Lage sollte den Auftakt einer größeren Einsatzübung bilden, welche am Donnerstagabend auf dem Reifen Günther-Gelände am Wallster Weg durchgeführt wurde. Neben den Feuerwehren Walle, Haxtum und dem Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich waren auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks in den Ablauf involviert. Von zwei umgehend gebildeten Einsatzabschnitten an den beiden zugänglichen Gebäudeseiten errichteten die Feuerwehrleute ihre Angriffswege.

Während Atemschutztrupps unter simulierter Nullsicht zur Menschenrettung in den gut 1700 Quadratmeter umfassenden Werkstattkomplex vorgingen, musste im Außenbereich für die erforderliche Logistik gesorgt werden. Dazu zählte neben der Errichtung einer zwingend notwendigen Wasserversorgung über mehrere Hydranten vor allem auch die gezielte Maßnahmenabsprache sowie das koordinierte Nachrücken weiterer fiktiv alarmierter Rettungskräfte, um die Einsatzstelle sinnvoll und möglichst funktional aufzubauen. Trotz des hektischen Geschehens eine nachvollziehbare Kommunikation und Dokumentation zu betreiben, stellte den Kernauftrag der Einsatzleitwagen-Besatzung dar. Die Lage im Halleninneren forderte den Atemschutzgeräteträgern derweil ebenfalls einiges ab. Diverse in einem Werkstattbetrieb übliche Gegenstände machten die Orientierung und das gezielte Absuchen der Räumlichkeiten ohne großartiges Sehvermögen zu einer anspruchsvollen Herausforderung.

Nicht zuletzt unterstützten hierbei auch die Trupps des THW, welche zu Trainingszwecken ebenfalls unter Atemschutz eingesetzt wurden. Auch die Jugendfeuerwehr Walle war tatkräftig in den Ablauf eingebunden und begleitete die sich vortastenden Geräteträger als Sicherungsposten. Alle drei vermissten Personen in Form von zum Teil schwer zugänglichen Übungspuppen waren letztendlich aufgefunden und gerettet worden, sodass die Übung nach etwa einer Stunde beendet wurde. Im Anschluss einer ersten Nachbesprechung vor Ort und den entsprechenden Aufräumarbeiten kamen alle Einsatzkräfte zu einer gemeinsamen Stärkung mit Bratwurst und dankenswerterweise durch den Übungsbetrieb zur Verfügung gestellten Getränken im Feuerwehrhaus Walle zusammen.

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