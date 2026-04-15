Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Zugangsschaffung und Tragehilfe geleistet

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Aurich-Wallinghausen (ots)

Gegen 10:10 Uhr wurde die Feuerwehr Wallinghausen am Mittwochvormittag in den Holzweg angefordert. Eine Hausbewohnerin war dort auf rettungsdienstliche Hilfe angewiesen, konnte die anrückenden Sanitäter jedoch nicht eigenständig in die Räumlichkeiten lassen, sodass die Einsatzkräfte zur Schaffung eines Zugangs alarmiert wurden. Nachdem die Tür erfolgreich geöffnet worden war, unterstützten die Feuerwehrleute beim Transport der Patientin in den Rettungswagen. Nach gut einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, die Patientin wurde einem Krankenhaus zugeführt.

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