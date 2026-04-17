PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Patient aus Wohnhaus zum Rettungswagen verbracht

Aurich-Popens (ots)

In der Nacht zu Freitag unterstützten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich den Rettungsdienst. Die Sanitäter waren in der Straße Zum Fernsehturm auf Tragehilfe angewiesen, um einen bereits erstversorgten Patienten aus seinen Räumlichkeiten in den Rettungswagen zu verbringen. Mit vier anpackenden Feuerwehrleuten und einem Rettungstuch war der Transport innerhalb von Minuten vollzogen, sodass die Weiterfahrt ins Krankenhaus erfolgen konnte.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren