Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Patient aus Wohnhaus zum Rettungswagen verbracht

Aurich-Popens (ots)

In der Nacht zu Freitag unterstützten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich den Rettungsdienst. Die Sanitäter waren in der Straße Zum Fernsehturm auf Tragehilfe angewiesen, um einen bereits erstversorgten Patienten aus seinen Räumlichkeiten in den Rettungswagen zu verbringen. Mit vier anpackenden Feuerwehrleuten und einem Rettungstuch war der Transport innerhalb von Minuten vollzogen, sodass die Weiterfahrt ins Krankenhaus erfolgen konnte.

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