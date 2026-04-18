Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Anspruchsvollere Tragehilfe möglich gemacht

Aurich-Wiesens (ots)

Enge Platzverhältnisse forderten Rettungsdienst und Feuerwehr am Samstagvormittag im Ortsteil Wiesens heraus. Sanitäter waren einem Patienten im Westermoorweg zur Hilfe geeilt, der für die notwendige Weiterfahrt ins Krankenhaus aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort mit Hilfe eines Hubrettungsfahrzeuges aus dem Wohnhaus transportiert werden sollte. Hierzu rückte zunächst die Drehleiter der Feuerwehr Aurich an. Das Fahrzeug ließ sich aufgrund der im Außenbereich ebenfalls beengten Verhältnisse jedoch nicht geeignet aufstellen, sodass die Feuerwehr Wiesens zur Tragehilfe nachgefordert wurde. Mit einer Schleifkorbtrage brachten die Feuerwehrleute den Patienten schließlich über eine Treppe aus dem Gebäude zum Rettungswagen.

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