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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Wasseraustritt in Café unterbunden

Aurich (ots)

Passanten wurden in der Nacht zu Samstag auf einen Wasserschaden in der Auricher Fußgängerzone aufmerksam. Aus einem dort ansässigen Café traten bereits deutlich erkennbare Wassermengen auf die Burgstraße aus, weshalb die Feuerwehr Aurich alarmiert worden ist. Eine parallel verständigte Mitarbeiterin eilte ebenfalls herbei und öffnete die Räumlichkeiten, sodass die Einsatzkräfte der Ursache auf den Grund gehen und den Wasserfluss durch Schließen eines Ventils rasch unterbinden konnten. In der Folge nahmen die Feuerwehrleute einige Wasserschieber zur Hand und befreiten das Lokal von der restlichen Flüssigkeit. Gut eine Stunde dauerte der nächtliche Einsatz an.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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