Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte nach Angriff mit Pfefferspray - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 00:10 Uhr wurde eine Personengruppe im Bereich der Skateranlage in der Straße Neckarlauer von zwei noch unbekannten Tätern mittels Pfefferspray angegriffen.

Die beiden Unbekannten näherten sich der Gruppe mit vermummten Gesichtern und sprühten den Reizstoff unvermittelt in die Menschengruppe. Hierdurch wurden eine 28-Jährige wie auch ein 38-Jähriger leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Nach der Tat gelang den beiden Tätern die Flucht in Richtung Hirschhorn. Sie sollen dunkel gekleidet und zwischen 180 cm und 190 cm groß gewesen sein.

Eine sofortige Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg.

Daher sucht das Polizeirevier Eberbach nach Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06271/9210-0 zu melden.

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