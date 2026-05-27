POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand, PM Nr. 2
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Feuerwehr konnte den Brand inzwischen löschen. Die Höhe des entstandenen Brandschadens steht noch nicht fest. Aktuell ist die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
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