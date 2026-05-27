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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 8 Uhr wurde am Mittwoch der Polizei ein Brand in einem Zimmer in einem Gebäude in der Senefelder Straße gemeldet. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Nach aktuellem Sachstand kam es durch das Feuer zu keinen Verletzten. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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