POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Freitagabend gegen 23:15 Uhr endete ein Streit zwischen zwei Männern in der Schwetzinger Straße in einer Körperverletzung. Ein 40-Jähriger war mit einem noch unbekannten Täter aus noch nicht geklärten Gründen in einen verbalen Streit verwickelt, als der Unbekannte plötzlich zuschlug. Hierbei wurde der 40-Jährige im Gesicht getroffen, stürzte zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf ...

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