Feuerwehr Witten

FW Witten: Folgemeldung - Brand im Wohngebäude

Witten (ots)

Am 26.05.2026 ist es in der Straße In der Mark gegen 13:30 Uhr zu einem Brandereignis in einem Wohngebäude gekommen. Betroffen von dem Brand war eine Wohnung, welche nach Beendigung der Löschmaßnahmen aufgrund der starken Verrauchung intensiv belüftet werden musste.

Gegen 15:00 Uhr konnten sämtliche Einsatzkräfte die Einsatzmaßnahmen beenden und die Einsatzstelle verlassen. Die Einsatzstelle wurde an den Hausmeister übergeben.

Insgesamt waren 20 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheit Mitte eingesetzt.

Zur Brandursache werden Ermittlungen von der Kriminalpolizei vorgenommen.

Klos

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