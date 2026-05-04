Feuerwehr Witten

FW Witten: Feuer in der Josefstraße, Flammen schlugen aus dem Fenster

Bild-Infos

Download

Witten (ots)

Am gestrigen Sonntag, 03.05.2026, wurde der Feuerwehr Witten gegen 12:40 Uhr ein Brand in der Josefstraße gemeldet.

Bereits auf der Anfahrt deuteten mehrere Anrufe darauf hin, dass es sich um einen entwickelten Brand handelt, daher erhöhte Einsatzleiter Mario Rosenkranz umgehend auf die nächste Alarmstufe.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr eintrafen, stellte sich heraus, dass es möglich war, dass sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden aus der die Flammen aus einem der Fenster schlugen.

Sofort ging ein Trupp zur Personensuche und Menschenrettung in das zweigeschossige Gebäude vor, glücklicherweise stellte sich dabei heraus, dass niemand mehr in der Wohnung war.

Zeitgleich räumte die Feuerwehr das Gebäude.

Gegen 13:15 Uhr meldete die Einsatzleitung "Feuer unter Kontrolle", eine leichte Verrauchung hatte sich bis ins Dachgeschoß gezogen.

Die Löscheinheiten Rüdinghausen, Schnee und Bommern rückten zur Hauptwache an der Dortmunder Straße ab um den Grundschutz zu sichern, die Löscheinheit Mitte unterstütze weiter vor Ort.

Nachdem der betroffene Bereich mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die Wohnung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert war, rückten die Kräfte gegen 13:30 weitestgehend von der Einsatzstelle ab. Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar, die anderen Wohnungen konnten wieder bezogen werden.

Insgesamt waren etwa 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr, unterstützt durch die Stadtwerke Witten, vor Ort.

Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache (UGehrke)

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell