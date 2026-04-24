Feuerwehr Witten

FW Witten: Verkehrsunfall mit Verletzten

Witten (ots)

Die Feuerwehr Witten wurde heute um 14:02 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw in die Bommerholzer Straße alarmiert. Insgesamt sind drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Ein Fahrer war in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Anschließend wurde die Person dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben. Alle Beteiligten Personen werden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und betreut.

Neben zwei Rettungswagen wurde auch ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle alarmiert.

Die Hauptwache wird durch die Löscheinheit Mitte für den Grundschutz besetzt.

Die Bommerholzer Straße ist für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Lagedienst

Heiko Szczepanski

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