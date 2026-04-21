Feuerwehr Witten

FW Witten: Brand in einem Wittener Gewerbebetrieb - Feuerwehr mit rund 60 Kräften im Einsatz

Witten (ots)

Die Feuerwehr Witten wurde gegen 18:19 Uhr zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb im Stadtteil Herbede alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus einer Industriehalle feststellbar. Umgehend wurden drei Angriffstrupps zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Derzeit befindet sich die Feuerwehr mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Dauer des Einsatzes ist derzeit noch nicht absehbar.

Der Grundschutz für das Stadtgebiet an der Hauptwache wird während des laufenden Einsatzes durch die Löscheinheit Bommern sichergestellt.

Weitere Informationen folgen.

Lagedienst

Heiko Szczepanski

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