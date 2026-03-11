FW Witten: Einsturz Treppenhaus Ardeystraße

Witten (ots) - Zum Einsturz des Treppenhauses Ardeystraße 27 ab 3. OG: Was wir im Moment wissen: Es gibt offenbar keine Verletzten, es sind ca. 60 Einsatzkräfte vor Ort. 35 Personen befanden sich noch im Gebäude, die über Drehleitern evakuiert wurden. Es gab keine Verletzten. Die Ardeystraße ist aufgrund des Einsatzes zwischen Einmündung Ledderken und Kreuzung Pferdebachstraße voll gesperrt. Bitte umfahren Sie den ...

