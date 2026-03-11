PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Witten

FW Witten: Einsturz Treppenhaus Ardeystraße

Witten Ardeystraße (ots)

Im Bereich der Ardeystraße ist mindestens bis in die Abendstunden mit einer Vollsperrung im Bereich der Einsatzstelle zu rechnen. Das THW leitet Maßnahmen zur Sicherung des Gebäudes ein. Die Feuerwehr und das THW sind mit ca. 50 Kräften vor Ort. Die Hauptwache wird durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

