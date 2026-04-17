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Feuerwehr Witten

FW Witten: Chlorgasalarm am Freibad. Zum Glück keine Feststellung

FW Witten: Chlorgasalarm am Freibad. Zum Glück keine Feststellung
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Witten (ots)

Heute Abend gegen 19:20 Uhr wurde der Feuerwehr Witten über die Stadtwerke ein Chlorgasaustritt am Wittener Freibad an der Herdecker Straße gemeldet. Ein interner Überwachungsmelder hatte den Alarm ausgelöst.

Die Wittener Wehr rückte stark mit der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Mitte, der Löscheinheit Schnee und der Sondereinsatzgruppe Umweltschutz an.

Die Löscheinheit Bommern besetzte sofort die Hauptwache.

Ein Trupp ging in Chemieschutzanzügen zu Messung vor.

Glücklicherweise bestätigte sich der Verdacht nicht.

Die insgesamt etwa 50 Kräfte rückten gegen 21:00 Uhr sukzessive von der Einsatzstelle ab. (UGehrke)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Witten
Pressestelle
Telefon: 02302 9230
E-Mail: feuerwehr@stadt-witten.de
http://www.witten.de/

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell

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