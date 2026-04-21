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Feuerwehr Witten

FW Witten: Folgemeldung - Brand in Fertigungshalle - Feuer unter Kontrolle

Witten (ots)

Bei dem Brand in einer Fertigungshalle im Stadtteil Herbede konnte die Feuerwehr Witten gegen 19:40 Uhr "Feuer unter Kontrolle" melden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde die betroffene Halle mit Hochleistungslüftern entraucht und belüftet sowie mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die eingeleiteten Maßnahmen der Feuerwehr wurden daraufhin schrittweise zurückgenommen.

Aktuell wurde das eingesetzte Material von der Einsatzstelle zurückgeführt. Die Einsatzkräfte wurden nach und nach aus dem Einsatz entlassen, bis die abschließenden Aufräumarbeiten beendet waren. Einsatzende konnte gegen 20:50 Uhr gemeldet werden.

Im Einsatz vor Ort waren neben Kräften der Berufsfeuerwehr die Löscheinheiten Buchholz, Herbede und Hölzer mit insgesamt 60 Einsatzkräften.

Zusätzlich unterstützte die Sondereinsatzgruppe Information und Kommunikation (SEG-IUK) mit der IUK-Stufe 1 den Grundschutz für das Stadtgebiet gemeinsam mit der Löscheinheit Bommern mit insgesamt 16 Einsatzkräften.

Lagedienst

Heiko Szczepanski

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Witten
Pressestelle
Telefon: 02302 9230
E-Mail: feuerwehr@stadt-witten.de
http://www.witten.de/

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell

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