Feuerwehr Witten

FW Witten: Zwei Gartenlauben im Vollbrand

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Witten (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag, 30.04.2026, standen gegen 01:00 Uhr zwei Gartenlauben an der Universitätsstraße in Heven im Vollbrand. Es wurde niemand verletzt.

Als die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Mitte sich der Einsatzstelle näherten, war der "rote Hahn" bereits von weitem zu sehen.

Die Wittener Wehr nahm umgehend drei C-Rohre vor um die Gewalt über en Brand zu gewinnen.

Die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Mitte bekämpften gemeinsam mit 27 Einsatzkräften das Feuer, auch eine Löschwasserversorgung musste aufgebaut werden.

Aus Sicherheitsgründen mussten die Universitätsstraße und die dort gelegene Straßenbahnstrecke für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt werden.

Erst gegen 04:30 Uhr konnten die letzten Blauröcke abrücken und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. (UGehrke)

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